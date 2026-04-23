ಹೊಸ ಕಲಿಕೆಯತ್ತ ಅಯ್ಯರ್ ಚಿತ್ತ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಈ ಸಲ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯ ‘ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್’ ಆಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಅವರು ಡಗ್ಔಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು, ಮಗದಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ನೆಟ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜಿಮ್ನಾಷಿಯಂನಲ್ಲಿಯೂ ಬೆವರು ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಡಗ್ಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನೇ ಕಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವೆನಿಸು ತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಇರುವ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ತರವಲ್ಲ. ತಂಡವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನೆಷ್ಟು ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ, ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾನಿದ್ದ ತಂಡವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿತು. ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ’ ಎಂದು 31 ವರ್ಷದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಆರ್ಸಿಬಿಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್’ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನನ್ನ ತವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಂಪು ಚೆಂಡಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ನಾನು ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿರುವೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಜೋಷ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಹೋದಾಗ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಇಂದೋರಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿರುವ ದಿಗ್ಗಜ. ಆದರೆ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಿರಿ–ಕಿರಿಯರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೂಸಮಭಾವದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಉಳಿದವರೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ವಿರಾಟ್ ಅವರೇ. ಅದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಗುಣ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ’ ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇವತ್ತು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ರೂಪಾಂತರ ಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬರೀ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿತರೆ ಸಾಲದು. ಒಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಮೊದಲ ಅರ್ಹತೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ರಜತ್ (ಪಾಟೀದಾರ್) ಮತ್ತು ನಾನು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಆಪ್ತತೆ, ಸ್ನೇಹ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಕ್ವಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದುಬಾರಿ ವಾಚು, ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸು ತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನಶೈಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರು ವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ’ ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಕ್ಕರು.</p>.<p>ಇದುವರೆಗೆ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಒಟ್ಟು 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಎದುರು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-51-728932586</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>