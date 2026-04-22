ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್

ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದಂಪತಿಗೆ 30ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, '3೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 1996ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವು. ಆಗ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳಿದ್ದವು. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಭರವಸೆಯೂ ಇತ್ತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಜಯಂತಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ'. ಅವರು ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿ. ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತಳಾಗದೆ, ಎಂತಹ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೋರುವ ಕಾಳಜಿ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ರೀತಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ 30 ವರ್ಷಗಳು ಕೇವಲ ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯವಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸತನವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಬದುಕು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಅವರೇ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಜಯಂತಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.