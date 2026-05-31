IPL 2026: ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ವಿರಾಟ್‌ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(ಐಪಿಎಲ್) ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎ.ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. </p><p>2025ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆಯೂ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ, ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.</p><p>2011ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೆ ವಿರಾಟ್–ಎಬಿಡಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಾಟವು ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. 2016ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇವರಿಬ್ಬರು 229 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿರುವುದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆಯಾಟವಾಗಿದೆ. </p><p>ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು, ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರ 11 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 156 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 4,522 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ಗೆ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು. </p><p>ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವನ್ನು 155 ರನ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು 156 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಿದೆ. </p>