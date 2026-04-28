ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ನೀಡದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: ಬ್ಯಾಟ್ ಎಸೆದು ಗಳಗಳನೇ ಅತ್ತ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ

ನವದೆಹಲಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಫೋಟೊ, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಲಕ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಎಸೆದು, ಜೋರಾಗಿ ಅತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆತನನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ಕೋಪದಿಂದ ಬಂದ ಬಾಲಕ ಬ್ಯಾಟ್ ಎಸೆದು ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾ ಪೋಷಕರ ಬಳಿ ಸಾಗುವ ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊದ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೊಹ್ಲಿ ಬೇಕಂತಲೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೋ ಅಥವಾ ಸಾಗುವಾಗ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.