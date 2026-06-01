ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಆಟ ಯುವಕರಿಗೆ ಪಾಠ: ಬಾಲ್ಯದ ಕೋಚ್

ನವದೆಹಲಿ; ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಎರಡನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಕೊಟ್ಟ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಕೋಚ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಮನೋಧರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಎನಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದ್ಭುತ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್, 9 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಿತ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 75 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಆಟದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಒಂದೆಡೆ, ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರನ್ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲುಣಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ಕರೆದ ಶರ್ಮಾ, ಕೊಹ್ಲಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪವರ್-ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಯುವಕರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಟದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ವಿರಾಟ್ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪಾಠ' ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಪಿಟಿಐ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಮನೋಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೌಶಲಪೂರ್ಣ ಆಟದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಟಗಾರ. ಅವರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು. ಅವರು ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಂಡದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಎಲ್ಲಾಯುವಕರಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ'ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.