<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು: </strong>ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಒಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 4 ಸಾವಿರ</strong></p><p>ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 268 ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಸಾವಿರ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ 4 ಸಾವಿರ ರನ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. </p><p>ಹೈದರಾಬಾದ್ ನೀಡಿದ್ದ 202 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಬೇಗನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕ್ರೀಸ್ ಕಚ್ಚಿ ಆಡಿದ ಅವರು, ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಅರ್ಧಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟ ಅಡಿದರು. </p><p>ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ 4 ಸಾವಿರ ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದರೆ, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 3,285 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಹಾಗೂ 3,238 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ದಾರೆ.</p>