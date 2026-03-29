ಸ್ಥಾನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ: ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಾವು ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಬಿಡುವು ಹೇಗೆ ತಾಜಾತನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವ ವಿರಾಮದಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತಾಜಾತನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ದಣಿವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ 28ನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಜೇಯ 69 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡದಿರುವ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಸಿಗುವ ಬಿಡುವು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ನೆರವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶೇ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದ ಹೊರತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳುವುದಿಲ್ಲ: ಕೊಹ್ಲಿ

'ನಾನು ಆಡಲು ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಶೇ 120ರಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಲು ನೆರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು 37 ವರ್ಷದ ಕೊಹ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಸುಕರಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ಆಡಿದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಫೈನಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ರೀತಿಯು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನೆರವಾಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.