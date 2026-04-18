ದುಬೈ: ಜರ್ಮನಿ ಮೂಲದ ಮಾಡೆಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದ ಸಂವಹನವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, 'ರನ್ ಮಷೀನ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 'ಲೈಕ್' ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 'ಅನ್ಲೈಕ್' ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಲೈಕ್ ಕೆಲಕಾಲ ಇತ್ತಾದರೂ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತಾದರೂ, ನಂತರ ಈ ವಿಷಯ ಹರಿದಾಡಿದ ವೇಗ ನೋಡಿ ಅಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅನ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸಿದರು, ಹೇಗೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು... ಬಹುಶಃ ಅವರ (ಕೊಹ್ಲಿ) ಉದ್ದೇಶ ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆಯು 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂತಹುದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ನಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಅವನೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ, 'ನನ್ನ ಫೀಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ಲೈಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅನಗತ್ಯ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದಿದ್ದರು.

ಜರ್ಮನಿಯ ಸುಂದರ ಯುವತಿ ಫೋಟೊಗೆ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ?.