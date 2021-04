ಲಂಡನ್: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಸ್ಡನ್ ಅಲ್ಮನ್ಯಾಕ್‌ನ 2010ರ 'ದಶಕದ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರುಗಳಾದ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 1980ರ ಮತ್ತು 1990ರ ದಶಕದ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಗೌರವ ಸಂದಿವೆ.

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ 'ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ' ಗೌರವ ಸಂದಿದೆ.

32 ವರ್ಷದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2008ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಳಿಕ ಆಡಿರುವ 254 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12,169 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದ 50ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ವಿಸ್ಡನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಮನ್ಯಾಕ್‌ನ 2021ರ ಆೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದೈದು ದಶಕದ ಐವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಸ್ಡನ್ ಪುಸ್ತಕವು 'ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಬೈಬಲ್' ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ.

Virat Kohli in ODI cricket in the 2010s:

11,125 runs @ 60.79

42 hundreds

🐐https://t.co/GNP025vcQo

— Wisden (@WisdenCricket) April 15, 2021