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ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಅಲಭ್ಯ; ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 10:25 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 10:25 IST
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CricketVirat KohliIndia vs Afghanistan
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