ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಲಹೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದರೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡವು ಆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ವಿರಾಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟರ್, ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

18 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಹೋದ ವರ್ಷ ಆರ್ಸಿಬಿಯು ಮೊದಲ ಸಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಡಿತ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆ ತಂಡದ್ದಾಗಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಸಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿರಾಟ್, 'ಪೂರ್ವಭ್ಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷವನ್ನೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಫಲ ಹೋದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿತು. ಮುಂಬರುವ ಸವಾಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ತಂಡಗಳೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬರುವುದು ಖಚಿತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೊಡ್ಡಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ನೆಟ್ಸ್, ತಾಲೀಮುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಶೇ 120ರಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮಣಕಕ್ಕೊಡ್ಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.

ಇದೇ 28ರಂದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎದುರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆ್ಯಂಡಿ ಫ್ಲವರ್, 'ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದು ನುರಿತಿರುವ ಆಟಗಾರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ನಾವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.

'ಹೋದ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ (ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು) ಇದೆ. ಆ ಋತು ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಸವಾಲು ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವ ಋತು ಇದಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಫ್ಲವರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಾಕ್ಸ್, ವಿಕಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ್ ದೇಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, 'ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೆವು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೋಚ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಿಕ್ಕಿತು' ಎಂದರು.