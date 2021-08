ಅನುಷ್ಕಾ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿರಾಟ್‌ 

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುಷ್ಕಾ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದಿನೇಶ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಅನುಷ್ಕಾರನ್ನು ಮೊದಲು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು 2013ರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ಯಾಂಪು ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ನರ್ವಸ್‌ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಜೋಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅನುಷ್ಕಾಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

