ಮುಂಬೈ (ಪಿಟಿಐ): ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ತಾರೆ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಗುರುವಾರ ಇಡಲಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಗೇಟ್ಗಳಿಗೆ ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ, ಏಕನಾಥ ಸೋಳ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಡಯಾನಾ ಎಡುಲ್ಜಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವಿಸ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿಂಕ್ಯ ನಾಯಕ್, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಟ್ 3, ಗೇಟ್ 6 ಮತ್ತು ಗೇಟ್ 6ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ, ಎಡುಲ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸೋಳ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನಿಡಲಾಗುವುದು. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಿದವರು. ಪ್ರೆಸ್ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಲೆವೆಲ್1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ, ಕೋಚ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೆಸರನ್ನಿಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>