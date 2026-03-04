ವಾಂಖೆಡೆ ಹವಾಮಾನ: ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ, ಮುಂದೇನು?

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಇಲ್ಲಿನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ಧಾದರೆ, ಭಾರತ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲವಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. </p><p>ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಆ ದಿನ ಶುಭ್ರ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಹವಾಮಾನ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಪಂದ್ಯದ ದಿನ ಇಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು 27 ರಿಂದ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಡುವೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟವು ಶೇಕಡಾ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮಳೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ?</strong></p><ul><li><p>ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ಮಳೆಯಿಂದ ಆಟ ನಿಂತರೆ, ಮರುದಿನ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p></li><li><p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ದಿನ 90 ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ದಿನದಂದು 120 ನಿಮಿಷಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. </p></li><li><p>ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಎರಡೂ ದಿನಗಳು 120 ನಿಮಿಷಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಓವರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಮೀಸಲು ದಿನ ಆಟವು ಅದೇ ಸ್ಕೋರ್ನಿಂದ ಪುನರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಒಂದುವೇಳೆ, ಮೀಸಲು ದಿನದಂದು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ಸೂಪರ್–8ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಹೀಗಾದರೆ, ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಸೂಪರ್–8ರ ಗುಂಪು 1ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ಭಾರತ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.</p></li><li><p>ಆದರೆ, ಸೂಪರ್–8ರಲ್ಲಿ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ.</p></li></ul>.ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 5 ಬಾರಿ ಮಖಾಮುಖಿ; ಯಾರಿಗೆ ಮೇಲುಗೈ?.ಜೆರ್ಸಿ ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ: ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂಧನ.<p><strong>ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್</strong></p><p>ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 29 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ 17 ಗೆಲುವು ಮತ್ತು 12 ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>