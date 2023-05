ವಿಡಿಯೊ: ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ, ‘ಕಿಂಗ್’ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್

𝗨𝗡𝗦𝗧𝗢𝗣𝗣𝗔𝗕𝗟𝗘 🫡



Back to Back Hundreds for Virat Kohli in #TATAIPL 2023 👏🏻👏🏻



Take a bow 🙌 #RCBvGT | @imVkohli pic.twitter.com/p1WVOiGhbO