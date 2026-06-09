ಒಂದು ಸಲ ಜಯಿಸಿದ್ದೇವೆ; ಮತ್ತೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ: ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ವಿಶ್ವಾಸ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಹೋದ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಗಗನಚುಂಬಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. </p>.<p>ಇದೇ 12ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ತಂಡ ‘ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಳಗ’ವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಿಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡವು ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 14ರಂದು ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದುರು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. 2024ರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡವು ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. </p>.<p>‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜಯ)ಯ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಜಯದ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆವು. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಯೊಸ್ಟಾರ್ ವಾಹಿನಿಯ ‘ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಹಡ್ಲ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>‘ಒಂದು ಸಲ ಜಯಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾರೂ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎರಡು, ಮೂರು, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲಿಯೇ ಹೋದರು ಆ ತಾಣವು ತವರೆಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಜೆಮಿಮಾ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಮುಂಬೈನ 25 ವರ್ಷದ ಜಿಮಿಮಾ ಅವರು ಹೋದ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>