ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಗರಿಗೆದರಿದ ರೋಚಕ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ

<p><strong>ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್:</strong> ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆರು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿಯೊಡ್ಡುವತ್ತ ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ. </p>.<p>ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಸತತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಕಿವೀಸ್ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಕಿರೀಟದತ್ತ ಚಿತ್ತ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಣಿಸಿ ವಿಜಯವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ಛಲದಲ್ಲಿದೆ. ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತವರಿನಂಗಳದ ಲಾಭವೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೆರೆಯುವತ್ತ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಲ 12 ತಂಡಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿವೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಕಣಕ್ಕಿಕ್ಕಿಳಿಯಲಿವೆ.</p>.<p>ರೋಚಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಶುಕವಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಅತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ20 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜಯಿಸಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಅಲಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿ, ಟಿಲಿ ಕಾರ್ಟೀನ್ ಕೊಲ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಯಾ ಕೆಂಪ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾರ ಇದೆ. ಲಂಕಾ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ವಿಷ್ಮಿ ಗುಣರತ್ನೆ, ಇಮೇಷಾ ದುಲಾನಿ, ಕವಿಶಾ ದಿಲ್ಹಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯವಾ ಕಾವಿಂದಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರು ಮಿಂಚಬಲ್ಲ ಸಮರ್ಥರು. ನಾಯಕಿ ಚಾಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು ಅವರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೆ. </p>.<p><strong>ತಂಡಗಳು: </strong></p><p><strong>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್</strong>: ನ್ಯಾಟ್ ಶಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ (ನಾಯಕಿ), ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್, ಅಲಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿ, ಟಿಲಿ ಕಾರ್ಟಿನ್ ಕೊಲ್ಮನ್, ಚಾರ್ಲೀ ಡೀನ್, ಸೋಫಿಯಾ ಡಂಕ್ಲಿ, ಸೋಫಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ಸ್ಟೋನ್, ಲಾರೆನ್ ಫೈಲರ್, ಡ್ಯಾನಿ ಗಿಬ್ಸನ್ ಅಮಿ ಜೋನ್ಸ್, ಫ್ರೆಯಾ ಕೆಂಪ್, ಹೀಥರ್ ನೈಟ್, ಲಿನ್ಸೆ ಸ್ಮಿತ್, ಇಸೈ ವಾಂಗ್, ಡ್ಯಾನಿ ವೈಟ್ ಹಾಜ್. </p>.<p><strong>ಶ್ರೀಲಂಕಾ:</strong> ಚಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು (ನಾಯಕಿ), ಹಾಸಿನಿ ಪೆರೆರಾ, ವಿಷ್ಮಿ ಗುಣರತ್ನೆ, ಹರ್ಷಿತಾ ಸಮರವಿಕ್ರಮ, ಇಮೆಶಾ ದುಲಾನಿ, ನೀಲಾಕ್ಷಿಕಾ ಸಿಲ್ವಾ, ಕವೀಶಾ ದಿಲ್ಹರಿ, ಹನ್ಷಿಮಾ ಕರುಣಾರತ್ನೆ, ಕೌಶಿನಿ ನುತ್ಯಾಂಗನ, ಸೌಗಂಧಿಕಾ ದಾಸನಾಯಕಾ, ನಿಮಾಶಾ ಮಧುಶಾನಿ, ಕಾವ್ಯಾ ಕಾವಿಂದಿ, ಮಾಲ್ಕಿ ಮದರಾ, ಮಿಥಾಲಿ ಆಯೋಧ್ಯಾ, ಚೇತನಾ ವಿಮುಕ್ತಿ. </p>.<p><strong>ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ರಾತ್ರಿ 11ರಿಂದ </strong></p><p><strong>(ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>