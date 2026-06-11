ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಗರಿಗೆದರಿದ ರೋಚಕ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್–ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 16:45 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 16:45 IST
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