<p><strong>ಕಾರ್ಡಿಫ್:</strong> ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಾದ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ (36ಕ್ಕೆ 4) ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಯಾದವ್ (25ಕ್ಕೆ 3) ಅವರ ಕೈಚಳಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ವನಿತೆಯರ ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು 26 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ವಿಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ (ಔಟಾಗದೇ 56;40ಎ) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 179 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (29) ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ (39) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 59 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ (7) ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯಷ್ಟಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ (36) ಮತ್ತು ಪುಲ್ವಾಲಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 60 ರನ್ ಸೇರಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹಿಗ್ಗಿಸಲು ನೆರವಾದರು. ಯಷ್ಟಿಕಾ ಗಾಯಾಳಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೂ ಕಡಿವಾಣ ಬಿತ್ತು. ವಿಂಡೀಸ್ನ ಅನುಭವಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಫಿ ಫ್ಲೆಚರ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. </p>.<p>ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ವಿಂಡೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಡಿಯಾಂಡ್ರಾ ಡಾಟಿನ್ (49) ಮತ್ತು ಶೆಮೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಅವರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 63 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಶೆಮೈನ್ ಗಾಯಾಳಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕ ತಂಡವು ನಾಟಕೀಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಅರ್ಧಶತಕದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದ ಡಾಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ರಾಧಾ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕನ್ನಡತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ವಿಕೆಟ್ ಬೇಟೆಯಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಂಡೀಸ್ ತಂಡವು 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 153 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿಸಿತು. </p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡವು ಇದೇ 10ರಂದು ಎರಡನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಜೂನ್ 14ರಂದು ಭಾರತ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಭಾರತ:</strong> 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೆ 179 (ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 29, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ 39, ಯಷ್ಟಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ 36, ಭಾರತಿ ಪುಲ್ಮಾಲಿ ಔಟಾಟಗದೇ 56; ಅಫಿ ಫ್ಲೆಚರ್ 23ಕ್ಕೆ 4). ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೆ 153 (ಡಿಯಾಂಡ್ರಾ ಡಾಟಿನ್ 49, ಶೆಮೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ 25; ರಾಧಾ ಯಾದವ್ 25ಕ್ಕೆ 3, ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ 36ಕ್ಕೆ 4). ಫಲಿತಾಂಶ: ಭಾರತಕ್ಕೆ 26 ರನ್ ಜಯ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>