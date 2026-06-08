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ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ: ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ-ರಾಧಾ ಕೈಚಳಕ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ವಿಂಡೀಸ್‌

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:28 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:28 IST
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IndiaCricketT20 World CupWest Indieswomen t20 world cup

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