ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಕೊಹ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು: ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್‌

<p><strong>ಲಖನೌ: </strong>ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ವೇಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ 'ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಅವರೇ ಹೀಗೆ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇ–ಆಫ್ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ವಿರಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಆವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಲಖನೌ ತಂಂಡ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕುರಿತ ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>'ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ವಿರಾಟ್ ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಉತ್ತಮ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಲೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳೇ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2023 ರಿಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ವಿರಾಟ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ</p>