ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ಸೇವನೆ: ಯಶಸ್ವಿ, ಶಫಾಲಿಗೆ ‘ನಾಡಾ’ ನೋಟಿಸ್‌

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ಸೇವನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಲಭ್ಯರಾಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆಗಳಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ಸೇವನೆ ನಿಗ್ರಹ ಘಟಕ (ನಾಡಾ) ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.

ವಾಸ್ತವ್ಯಮಾಹಿತಿ (ವೇರ್ಅಬೌಟ್ಸ್) ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ವೈಫಲ್ಯ ಎಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪರಿಗಣಿಸ ಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ನಾಡಾ'ದ ನೋಂದಾಯಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಗುಂಪಿನ (ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೂಲ್) ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀಡದ ಕಾರಣ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸನೀಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

'ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೆಡರೇಷನ್ಗೂ (ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ) ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಉನ್ನತಮೂಲಗಳು ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ನಾಡಾ' ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮೂಲವೊಂದು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.

'ಮದ್ದುಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಾಡಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಹೇಗಾಯಿತೆಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ