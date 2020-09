ನವದೆಹಲಿ: ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಬಂದ ಕುರಿತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸುರೇಶ್‌ ರೈನಾ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು, ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೆ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್‌ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ರೈನಾ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಗಳೆದರು. ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ 13 ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರೈನಾ ತಂಡ ತೊರೆದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು.

‘ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಅವಶ್ಯವಿತ್ತು ಕೂಡ. ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಮಹಿ ಭಾಯ್‌ (ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿ)ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದೊಂದು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು‘ ಎಂದು ಕ್ರಿಕ್‌ಬಜ್‌ಗೆ ರೈನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ₹ 12.5 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನನಗಿನ್ನೂ ವಯಸ್ಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ‘ ಎಂದು ರೈನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಳಿವನ್ನು ಇದೆ ವೇಳೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.

‘ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು‘ ಎಂದು ರೈನಾ ನುಡಿದರು.

ರೈನಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್‌ ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರೈನಾ ಅವರು ‘ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್‌ ಅವರು ನನಗೆ ತಂದೆ ಸಮಾನ. ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಲು ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ತಂಡ ತೊರೆದು ಬಂದಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೇ ಮುಗಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ‘ ಎಂದರು.

Suresh Raina has returned to India for personal reasons and will be unavailable for the remainder of the IPL season. Chennai Super Kings offers complete support to Suresh and his family during this time.

KS Viswanathan

CEO

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) August 29, 2020