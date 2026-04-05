ವಿಡಿಯೊ: IPL ಕಪ್ ಹಿಡಿದು RCBಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಕೋರಿದ ಪುಟಾಣಿ ಅಭಿಮಾನಿ

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡವೆಂದರೆ, ಅದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ತಂಡ ಆಡುವ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಇರುವ ದಿನ ಮೈದಾನಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಶಾನ್ ಡಿ ಜೈನ್ ಎಂಬ 3.8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಅರುಣಾ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಎಂಬುವವರು ಖಾತೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು 'ಆರ್ಸಿಬಿ ಬರೀ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆ, ಹೃದಯದ ಬಡಿತ. ರವಿವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿಯ ರಾಯಲ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುವ 3 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳ ಪುಟ್ಟ ಪೋರ, ಲಿಶಾನ್ ಡಿ ಜೈನ್, ಕಪ್ ಹಿಡಿದು, ಜರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡಗಳು 35 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ 21 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿಲ್ಲ.