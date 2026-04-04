ಕಪಿಲ್–ಧೋನಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ ಯುವಿ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಪಿಲ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ.ಕಪಿಲ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ಅವರಿಬ್ಬರ (ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್) ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನನಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 'ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟಾಕ್' ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಾನು ಮತ್ತು ಧೋನಿ ಕೂಡಿ ಆಡಿದವರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ತಂದೆಯವರಿಗೆ (ಯೋಗರಾಜ್) ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಯುವರಾಜ್ ನೆನಪಿಸಿದರು.</p>.<p>2011ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>'ಯೋಗರಾಜ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಪಿಲ್ ಮತ್ತು ಧೋನಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿವು ಇದೆ. ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನನ್ನವಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇದೆ. ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾಣಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಯುವರಾಜ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಧೋನಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು. ಆತನನ್ನು ನಾನೆಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದರು.</p>.<p>2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ನಂತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು 2019ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗರಾಜ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಯೋಗರಾಜ್ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ 'ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ' ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ಕಪಿಲ್ ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>