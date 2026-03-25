ನವದೆಹಲಿ: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಬನೀತ್ ಭಾರ್ತಿ ಅವರು ಎಎಫ್ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಪುರುಷರ ತಂಡದ ಸಿದ್ಧತಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡವು ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ನಡೆಯುವ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದ ಆಟಗಾರ ಅಬನೀತ್ ಭಾರ್ತಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಶಿಬಿರ ಸೇರಿಕೊಂಡ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ರಯಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಲು ಫಿಫಾದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ

2027ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಎಫ್ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ರೇಸ್ನಿಂದ ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈತ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

ಅನುಭವಿ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಸಂದೇಶ್ ಜಿಂಗಾನ್ ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಂಡ ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತರೆ ಭಾರ್ತಿ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬಲ್ಲರು. ಅವರು ಫಿಫಾ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಖಾಲಿದ್ ಜಮಿಲ್ ಅವರು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.