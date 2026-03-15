ನವದೆಹಲಿ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ 2027ರ ಎಎಫ್ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 31ರಂದು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.

ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಎಎಫ್ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲುವಿನೊಡನೆ ಮುಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ ಹೊಂದಿದೆ.

ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ತಂಡವೂ ಎಎಫ್ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ತಂಡಕ್ಕೂ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಹತ್ವದ್ದೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫಿಫಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತ, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.

ಭಾರತ ತಂಡವು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಡಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವು ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಪುರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಡಗಾಂವ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿತ್ತು.

ಕೊಚ್ಚಿಯ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

2016ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿತ್ತು.