<p><strong>ಕೊಚ್ಚಿ:</strong> ಭಾರತ ತಂಡವು ಎಎಫ್ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಎದುರಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂಜಾತ ಆಟಗಾರ ರಯಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ.</p>.<p>ಫಿಫಾ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ 32 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ 11ನೇ ನಂಬರ್ ಜರ್ಸಿಯೊಡನೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಕೂಡ 2027ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಫಿಫಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯ ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದು.</p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಯರು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</p>.<p>ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಎದುರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡವು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಹಿಸುವ ಗ್ರೇಟರ್ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಡ್ಡಾಯ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಜಮೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರಣ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು, ಕೋಚ್ ಖಾಲಿದ್ ಜಮಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲು ಬಂದಾಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಪಾವತಿ ವಿಚಾರ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ಈಗ ಇದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಂಡವು ತವರಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡುವುದೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ಇದುವರೆಗಿನ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಜಯಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಈಗ ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p>.<p>ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೌರತ್ವ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಆಂಗ್ಲೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಯಿತು. ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಎಫ್ಸಿಯ ಮಾಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ್ಯಶ್ಲೆ ವೆಸ್ಟ್ವುಡ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ಸ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ 1–0 ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ರಾತ್ರಿ 7.00</strong></p>