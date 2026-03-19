ಪ್ಯಾರಿಸ್: ಆಫ್ರಿಕಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸೆನೆಗಲ್ ತಂಡದಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಪ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಗೊಂದಲ, ಗಲಾಟೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಗೋಲಿನಿಂದ ಸೋತಿದ್ದ ಮೊರೊಕ್ಕೊ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಜನವರಿ 18ರಂದು ಮೊರೊಕ್ಕೊದ ರಾಜಧಾನಿ ರಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊರೊಕ್ಕೊ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ವಿಎಆರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಮೊರೊಕ್ಕೊಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ರೆಫ್ರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಸೆನೆಗಲ್ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿ, ಸೆನೆಗಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.

ಪಂದ್ಯ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರ ಸೆನೆಗಲ್ ತಂಡದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅವಕಾಶ ತಡೆದಿದ್ದರು. ಇಂಜುರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ (90+4) ಪೆಪ್ ಗುಯೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೆನೆಗಲ್ ವಿಜಯಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊರಾಕ್ಕೊ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.