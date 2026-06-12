ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ | ಯಾರಿಗೆ ಕಿರೀಟ?: ಅಕ್ಟೋಪಸ್‌ ಬದಲು ಎ.ಐ ಭವಿಷ್ಯ

<p><strong>ಪ್ಯಾರಿಸ್:</strong> ಫಿಫಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದು 2010ರಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದ ‘ಪೌಲ್‘ ಹೆಸರಿನ ಆಕ್ಟೋಪಸ್’ ಮೃತಪಟ್ಟು ದಶಕವೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಇದೀಗ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ) ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳು ‘ಪೌಲ್’ನಂತೆಯೇ ನಿಖರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ.</p>.<p>ಓಪನ್ ಎಐ ರೂಪಿಸಿರುವ ಚಾಟ್–ಜಿಪಿಟಿ ಹಾಗೂ ‘ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್’ನ ಕ್ಲಾಡ್ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. ‘ಲೆ ಚಾಟ್’ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಕಿರೀಟ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು, ಡೀಪ್ಸೀಕ್ ಹಾಗೂ ಕ್ವೆನ್ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡಗಳು ಎಂಬುದು ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್ ಒಡೆತನದ ಕೊ–ಪೈಲಟ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>