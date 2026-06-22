<p>ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಏನು? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಬರುವ ಉತ್ತರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬುದೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ, ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಈಗ ಜಗತ್ತು ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.</p><p>2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗ್ರೂಪ್ 'ಜಿ' ಹಂತದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಅಲಿರೆಜಾ ಬೈರನ್ವಾಂಡ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಸೋಫಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡವನ್ನು 0-0 ಗೋಲುಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಇರಾನ್ ತಂಡವು ಒಂದು ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>7 ಅದ್ಭುತ ಸೇವ್ಗಳು:</strong></p><p>ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡದ ರೊಮೇಲು ಲುಕಾಕು, ಕೆವಿನ್ ಡಿ ಬ್ರುಯ್ನೆ ಮತ್ತು ಲಿಯಾಂಡ್ರೊ ಟ್ರೊಸಾರ್ಡ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರು ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ತೀಕ್ಷ್ಣ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ, ತನ್ನತ್ತ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಲಿರೆಜಾ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.</p><p><strong>ಟೂರ್ನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವ್ (Save of the Tournament):</strong></p><p>ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಡಿ ಕಯ್ಪರ್ ಅವರು ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಒದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಲಿರೆಜಾ ತಮ್ಮ ಚುರುಕಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಡೈವ್ ಮಾಡಿ ತಡೆದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೌರವ:</strong></p><p>ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇವರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ‘ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದಂತೆ’ ಗೋಲು ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆದರು ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿವೆ. ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 'ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ' (Player of the Match) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿತು.</p><p>ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 68ರಷ್ಟು ಸಮಯ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ಬಾರಿ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅಲಿರೆಜಾ ಅವರು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.</p>.<p><strong>ಅಲಿರೆಜಾ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ</strong></p><p>ಅಲಿರೆಜಾ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದ್ದಲ್ಲ. ಇರಾನ್ನ ಲೊರೆಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸರಾಬ್-ಎ ಯಾಸ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಕುರ್ದಿಶ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಲಿರೆಜಾರನ್ನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಇವರ ತಂದೆಗೆ ಮಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವುದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಇವರ ಗೋಲ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ, ಆಟ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಆದರೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲಿನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲಿರೆಜಾ, ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉಳಿಯಲು ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಕ್ಲಬ್ಗಳು, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಡೆ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಬಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಪಿಜ್ಜಾ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು:</strong></p><p>ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. 2011ರಲ್ಲಿ 'ನಾಫ್ಟ್ ಟೆಹ್ರಾನ್' ಕ್ಲಬ್ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಲಬ್ 'ಪರ್ಸೆಪೊಲಿಸ್' ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಟ್ರಾಕ್ಟರ್' ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 4 ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 2019 ರಲ್ಲಿ 'ಇರಾನಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್' ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಫಿಫಾದ 'ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್'ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಇರಾನಿ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.</p><p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತಂಡದ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತಿರುವ ಇವರು, 2018ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರು ಬಾರಿಸಿದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ತಡೆದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ 7 ಸೇವ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆ ಎರಡು ಗಿನ್ನೀಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳು:</strong></p><p>ಅಲಿರೆಜಾ ಕೇವಲ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೂರದವರೆಗೆ ಎಸೆಯುವ ಮತ್ತು ಒದೆಯುವ ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಿನ್ನೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ</p><p><strong>ಅತಿ ದೂರದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಸೆತ:</strong> 2016ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 200.14 ಅಡಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು ಮೊದಲ ಗಿನ್ನೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ.</p><p><strong>ಅತಿ ದೂರದ ಡ್ರಾಪ್ ಕಿಕ್:</strong> 2019ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಂದು ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 255.95 ಅಡಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಒದೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು, ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಮಾಡದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಘಟನೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ, ಕ್ಯುರಾಕೊನಂತಹ ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ. ವೊಜಿನ್ಹಾ ಮತ್ತು ಎಲಾಯ್ ರೂಮ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಯರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ ತಂಡದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಅಲಿರೆಜಾ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯು ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಆಧಾರ: </strong>ಎನ್ಡಿಟಿವಿ, ಹೆಚ್ಟಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು 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