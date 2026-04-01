<p><strong>ಕೊಚ್ಚಿ</strong>: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂಜಾತ ರಯಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ಗೋಲು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>‘ಸಿ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಈ ಮೊದಲೇ ಎಎಫ್ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯ ಅಷ್ಟೇನೂ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಡಿ ನಡೆದ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ರಯಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ನಿಮಿಷವೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಆಕಾಶ್ ಮಿಶ್ರಾ 50ನೇ ನಿಮಿಷ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಎರಡನೇ ಗೋಲನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಸಹ.</p>.<p>ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ತಂಡದ ಪರ ಎವರ್ಟನ್ ಕಮಾರ್ಗೊ 65ನೇ ನಿಮಿಷ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸೋಲಿನ ಅಂತರ ತಗ್ಗಿಸಿದರು. </p>.<p>ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿದ್ ಜಮೀಲ್ ಪಡೆಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಜಯ. ಒಂದು ಗೆಲುವು, ಎರಡು ಡ್ರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಡನೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>2025ರ ಜೂನ್ 10ರಂದು ಕೌಲೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 0–1 ರಿಂದ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ಗೆ ಸೋತಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಿಂಗಪುರ ತಂಡವು ಮಂಗಳವಾರ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1–0 ಗೋಲಿನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ‘ಸಿ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ (6 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 14 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್) ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮನವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪೂರೈಸಿದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಬಲಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದು ಗುರಿತಲುಪಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೇರೆಯಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಲು 31 ವರ್ಷದ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಫಿಫಾದಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರಕಿತ್ತು. ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ತಂಡದ ಶಿಬಿರ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಗ ಫಿಫಾದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಡದ ಕಾರಣ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯ ಎನಿಸಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಎಎಫ್ಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫಿಫಾ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಮರ್ಥ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ (ಐಎಎಸ್ಎಲ್) ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮರಳಿಸಿದ್ದರು.</p>