<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸಂಘಟಿತ ಆಟವಾಡಿದ ಬ್ಲ್ಯೂ ಡೈಮಂಡ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಎ ಸಿ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ (ಉತ್ತರ ವಲಯ) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 8–0ಯಿಂದ ಪಯೊನೀರ್ ಎಫ್ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯೂ ಡೈಮಂಡ್ ತಂಡದ ಮಣಿಮಾರನ್ (8ನೇ ಹಾಗೂ 22ನೇ ನಿ.), ಬಾಬು (13ನೇ ಹಾಗೂ 24ನೇ ನಿ.) ಮತ್ತು ಸೆಲ್ವ (35ನೇ ಹಾಗೂ 50ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಎರಡು ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ (52ನೇ ನಿ.) ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ್ (54ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ, ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ಹಿಗ್ಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಗುಂಪಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಪುತ್ರ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು 2–1ರಿಂದ ಮಹೇಶ್ರಾಜ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಗ್ನಿಪುತ್ರ ತಂಡದ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯ (16ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಸಾಹಿಲ್ (29ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಹೊಡೆದು ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾದರು. ಮಹೇಶ್ರಾಜ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ವಿಶಾಲ್ (5ನೇ ನಿ.) ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿ.ಬಿ.ಯುನೈಟೆಡ್– ಆರ್.ವಿ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯ ಗೋಲು ರಹಿತ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಗ್ಲೆನ್ಲಾಲ್ ಕಿಪ್ಜೆನ್ ಅವರು 2ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲಿನ ಬಲದಿಂದ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಎಫ್ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಸಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1–0ಯಿಂದ ಬ್ಲ್ಯೂ ಮೂನ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ದಿನದ ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ 365 ತಂಡವು 6–0ಯಿಂದ ಯಲಹಂಕ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದರೆ, ಅನ್ಶ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು 4–2ರಿಂದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಎಫ್ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-4-323406448</p>