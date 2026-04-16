ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಶಾಂತಿನಗರ ತಂಡವು ರಾಜಾಜಿನಗರ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಿಎಂ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿನಗರ ತಂಡವು 6–3ರಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು.</p>.<p>ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಶಾಂತಿನಗರ ತಂಡದ ಮಗೇಶ್ ಎಸ್. (5ನೇ ಹಾಗೂ 27ನೇ ನಿ.)ಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ ಅವಳಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ವಿನಯ್ ಟಿ. (11ನೇ ನಿ.), ಅಜಯ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ (37ನೇ ನಿ.), ರೋಶನ್ ಸಿಂಗ್ (70ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ ಅಂಥೋನಿ (88ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು. ಮಗೇಶ್ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಭಾಜನರಾದರು.</p>.<p>ರಾಜಾಜಿನಗರ ತಂಡದ ಕವಿಅರಸನ್ (25ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಮೋನಿಷ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ. (60ನೇ ಹಾಗೂ 90+3ನೇ ನಿ.) ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರಾದರೂ ಗೆಲುವು ಒಲಿಯಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಾಂತಿನಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ರನ್ನರ್ಸ್ಅಪ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ತಂಡ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಮತ್ತು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ತಂಡಗಳು ₹25 ಸಾವಿರ ಪಡೆದವು.</p>.<p>ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು: ಉತ್ತಮ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್: ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ (ಶಿವಾಜಿನಗರ), ಉತ್ತಮ ಡಿಫೆಂಡರ್: ಆನಂದ್ ಜೆ. (ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ), ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ: ಕವಿಅರಸನ್ (ರಾಜಾಜಿನಗರ), ಉತ್ತಮ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಟಗಾರ: ಎ.ಆಕಾಶ್ (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ), ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ: ಮಗೇಶ್ ಎಸ್. (ಶಾಂತಿನಗರ).</p>.<p>ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು: ಕವಿಅರಸನ್ (10 ಗೋಲು) (ರಾಜಾಜಿನಗರ), ಉದಿತ್ ಜಿ. (8 ಗೋಲು) (ರಾಜಾಜಿನಗರ) ಹಾಗೂ ಸಚಿನ್ ಆರ್. (7 ಗೋಲು), ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>