ಸಿಎಂ ಕಪ್‌ : ಫೈನಲ್‌ ಹಣಾಹಣಿ ಇಂದು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಾಂತಿನಗರ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಎ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಿಎಂ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿನಗರ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ, ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನವಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ₹25 ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಲಿವೆ.

ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದವು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿನಗರ ತಂಡವು 1–0ಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ; ರಾಜಾಜಿನಗರ ತಂಡವು 3–2ರಿಂದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದವು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260415-4-179987554