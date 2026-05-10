ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರ (ಪಿಟಿಐ): ರಯಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಕಾಲ್ಚಳಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಕೊನೆಗೂ ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿತು. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಐಎಸ್ಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಎಫ್ಸಿ 1–0ಯಿಂದ ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ತವರಿನಾಚೆ ಅಜೇಯ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿತು.</p>.<p>ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರದ ಜೆಆರ್ಡಿ ಟಾಟಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 38ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಯಾನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಗೋಲು ಗೆಲುವಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಬಳಗವು ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.</p>.<p>41 ವರ್ಷದ ಚೆಟ್ರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಇದು ಐಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ 195ನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 20 ಅಂಕ (5 ಗೆಲುವು, 5 ಡ್ರಾ, 2 ಸೋಲು) ಗಳಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡವು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಿತು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪೆಪ್ ಮುನೋಝ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಬಳಿಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಿದ ಮೊದಲ ಜಯ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿ, ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು. 12 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 21 ಅಂಕ (6 ಗೆಲುವು, 3 ಡ್ರಾ, 3 ಸೋಲು) ಗಳಿಸಿರುವ ಜೆಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ತಂಡಕ್ಕೂ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ (21) ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>