ಭುವನೇಶ್ವರ: ತವರಿನಾಚೆ ಅಜೇಯ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಛಲದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಸೋಮ ವಾರ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ಐಎಸ್ಎಲ್) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಗೋವಾದ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಪಡೆಯು ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ತವರಿನಾಚೆ ಆಡಿದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿ ಎಫ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೋಲಿಲ್ಲದೆ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಒಡಿಶಾ ತಂಡವು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ 0–3ರಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಐಎಸ್ಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಈತನಕ 16 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಏಳು ಬಾರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸಮಬಲದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 15 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ (4 ಗೆಲುವು, 4 ಡ್ರಾ, 2 ಸೋಲು) ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆತಿಥೇಯ ಒಡಿಶಾ ತಂಡ ಕೇವಲ 6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ (1 ಗೆಲುವು, 3 ಡ್ರಾ, 5 ಸೋಲು) 13ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಪೆಪ್ ಮುನೋಝ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಡ್ರಾಗೊಂಡರೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ.</p>.<p>'ಒಡಿಶಾ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡುವ ತಂತ್ರಗಳು ಅವರ ಬಳಿಯಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೂ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಂಡದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಗುರ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದಿಂದಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಆಶಿಕ್ ಕುರುಣಿಯನ್ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>