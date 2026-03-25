ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ (ಬಿಎಫ್ಸಿ) ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯು ಸ್ಪೇನ್ನ ಪೆಪ್ ಮುನೋಝ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವ 46 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮುನೋಝ್ ಅವರು ಏ.4ರಂದು ಎಫ್ಸಿ ಗೋವಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಜೆರಾರ್ಡ್ ಝಾರ್ಗೋಝಾ ಅವರು 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆನೆಡಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ಕೋಚ್ ಹೊಣೆಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>'ರೆನೆಡಿ ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯ ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುನೋಝ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಎಫ್ಸಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>