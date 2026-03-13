ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನ ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಶನಿವಾರ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.

ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಎಸ್.ಸಿ (2–1) ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಬಳಗವು ತವರಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದು, ಹೋದ ಫೈನಲ್ನ ಸೋಲಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಛಲದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ತಂಡವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ.

ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಹಾಲಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಬಿಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 7 ಅಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಚೆಟ್ರಿ ಬಳಗವು ಲೀಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ತಂಡವು ಆಡಿರುವ ನಾಲ್ಕೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು 5–1ರಿಂದ ಸದೆಬಡಿದಿರುವ ತಂಡವು, ಲೀಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಒಟ್ಟು 12 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆತಿಥೇಯರು ಗೆದ್ದರೆ, ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ತಂಡವು ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಉಳಿದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿವೆ.

ಬಿಎಫ್ಸಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರೆನೆಡಿ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ತವರು ಮೈದಾನದ ಲಾಭದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಿಂಗ್ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಆಶಿಕ್ ಕುರುನಿಯನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್ನಿಂದ ಮರಳಿ 'ಬ್ಲೂಸ್' ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅರಿತಿದ್ದು, ಅವರ ಅನುಭವವು ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

'ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವುದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಗೆಲುವುದು ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಆಶಿಕ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಿಎಫ್ಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಜೇಮಿ ಮ್ಯಾಕ್ಲಾರೆನ್ ಅವರಿಂದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜೇಮಿ ಅವರು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಮೋಘ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.