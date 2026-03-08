<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ರಯಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಶಿಕ್ ಕುರುನಿಯನ್ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2–1ರಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತವರಿನಾಚೆಯ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಬಳಗವು ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲೀಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು.</p>.<p>ಕಳೆದ ವಾರ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಎಫ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ 0–2ರಿಂದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಬಿಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿತು. </p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರೆನೆಡಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಿರೋಜ್ ಕುಜಿಯೆವ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರೆ, ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಭೆಕೆ ಅವರೂ ಅವಕಾಶ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಚುರುಕಿನ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಬಿಎಫ್ಸಿ ಆಟಗಾರರು ಕಾರ್ನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. 22ನೇ ನಿಮಿಷ ಚೆಟ್ರಿ ಪಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಲಭಿಸಿತು. ಸಿರೋಜ್ ಕುಜಿಯೆವ್ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಚೆಟ್ರಿ, ರಯಾನ್ ಅವರತ್ತ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರಯಾನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅದಾದ 19 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಶಿಕ್ ಅದ್ಭುತ ಶಾಟ್ನೊಡನೆ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೊದಲಾರ್ಧವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 2-0 ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸಿತು.</p>.<p>ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಪರ ರಾಯ್ ಮಹಿತೋಷ್ 51ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿ ಸೇರಿಸಿ, ತಂಡದ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿತಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>