ಚೆನ್ನೈ (ಪಿಟಿಐ): ಹಾಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ 2–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ಚೆನ್ನೈಯಿನ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ, 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಪಡೆಯು ತವರಿನಾಚೆ ಅಜೇಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಆಡಿದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಐದು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಎರಡು ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈನ ಜೆಎಲ್ಎನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ರಯಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ (42ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ಸೆರ್ಟೊ ವೊರ್ನೆಲೆನ್ ಕೋಮ್ (88ನೇ) ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಇದು ರಯಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಎಫ್ಸಿ ಪರ ಐವತ್ತನೇ ಪಂದ್ಯವಾದರೆ, ಸೆರ್ಟೊ ಅವರಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಪರ ಏಕೈಕ ಗೋಲನ್ನು ಡೇನಿಯಲ್ ಚಿಮಾ ಚುಕ್ವು (33ನೇ) ಬಾರಿಸಿದರು.

ಒಟ್ಟು 13 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 23 ಅಂಕ (6 ಗೆಲುವು, 5 ಡ್ರಾ, 2 ಸೋಲು) ಗಳಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡವು ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಚೆನ್ನೈಯಿನ್ ತಂಡವು 13ನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ (9 ಅಂಕ) ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿದೆ.

ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವ 14 ತಂಡಗಳು ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಲಾ 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಟೂರ್ನಿಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.

ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (11 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ತಲಾ 22 ಅಂಕ) ತಂಡಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ತಮಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಬಿಎಫ್ಸಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಿಎಫ್ಸಿ ಸ್ಥಾನವು ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರ ಎಫ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ 11ರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಬಿಎಫ್ಸಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಪೆಪ್ ಮುನೋಝ್ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯುವ ಆಟಗಾರ ಸೋಹಮ್ ವರ್ಷ್ಣೇಯ ಮತ್ತು ಶಿವಲ್ಲ್ಡೊ ಸಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದ ನಿಖಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದು, ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲ ಬಂದಿತ್ತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ