<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಮಾನವ್ ಹಾಗೂ ಕಿಬೆನ್ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲುಗಳ ಬಲದಿಂದ ಎಫ್ಸಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ತಂಡವು ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಎ ಸಿ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ (ಉತ್ತರ ವಲಯ) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ 6–1ರಿಂದ ಪಿಕೆಆರ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ತಂಡದ ಮಾನವ್ (8ನೇ, 11ನೇ ಹಾಗೂ 30ನೇ ನಿ.) ಮತ್ತು ಕಿಬೆನ್ (18ನೇ, 48ನೇ ಹಾಗೂ 56ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಮೂರು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.</p>.<p>ಎ ಗುಂಪಿನ ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯೂಸ್ಟಾರ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು 3–1ರಿಂದ ಲಾ ಎಸ್ಪೆರಾಂಝಾ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಔರಾ ತಂಡವು 2–1ರಿಂದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಎಫ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದವು.</p>.<p>ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ಲ್ಯೂಸ್ ತಂಡವು 6–0ಯಿಂದ ಅನ್ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಎಫ್ಸಿ ತಂಡ 7–1ರಿಂದ ವೆಲೊಟಿಕಾ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದವು. ಬ್ಲ್ಯೂಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ– ಸಮುರೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯ 1–1 ಡ್ರಾ ಆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-4-1341450204</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>