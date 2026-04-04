ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಿವಾಜಿನಗರ ಮತ್ತು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ತಂಡಗಳು ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಎ ವೈಷ್ಣವಿ– ಸಿಎಂ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದವು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಎ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ತಂಡವು 3–3ರಿಂದ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿತು. ಶಿವಾಜಿನಗರ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿ. (6ನೇ), ಎ.ಡಿ.ಕುಮಾರ್ (88ನೇ) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮನುಕುಮಾರ್ (57ನೇ) ಉಡುಗೊರೆ ಗೋಲು ನೀಡಿದರು. ಬಿಟಿಎಂ ಪರ ತರುಣ್ ಎಸ್. (4ನೇ), ಜೇಸನ್ ದಿನಕರನ್ (27ನೇ) ಮತ್ತು ನಿವಾಸ್ ಎಸ್. (42ನೇ) ತಲಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ತಂಡವು ಎಂಟರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ತಂಡವು 5–0ಯಿಂದ ಗಾಂಧಿನಗರ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಆರ್.ಆರ್. ನಗರ ತಂಡದ ಮೈಕೆಲ್ ಆರ್. (9ನೇ), ರಿವೊಲ್ಡೊ (34ನೇ), ಜಾಕಿ ಸುನಿಲ್ (55ನೇ), ಯೂಕ್ ಆಂಥೋನಿ (77ನೇ), ಪವನ್ ಬಿ. (90+1ನೇ) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>