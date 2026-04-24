ಬೆಂಗಳೂರು: ಆ್ಯಂಡ್ರಿಯಾ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಎ 'ಎ' ಡಿವಿಷನ್ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಎಫ್ಸಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂಡವು ಗುರುವಾರ 4–0ಯಿಂದ ಟೆಕ್ನಿಕೊ ಎಫ್ಎಫ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂ ಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಿಯಾ (5ನೇ, 21ನೇ ಮತ್ತು 44ನೇ ನಿಮಿಷ) ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲನ್ನು ಪೂಜಾ ಡಿ. ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಕ್ರಮ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ರೆಡ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಫ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ; ಯಂಗ್ ಬ್ಲೂಸ್ ಎಲೀಟ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಕೆಂಪ್ ಎಫ್ಸಿ ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>