ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಟೆಕ್ನಿಕೊ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಂಡವು ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಎ ಎ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಗ್ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 8–0ಯಿಂದ ಜಿಆರ್ಕೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕೊ ತಂಡದ ಪ್ರಾಚಿ ಬಿಷ್ಟ್ (2ನೇ ಹಾಗೂ 22ನೇ ನಿ.) ಮತ್ತು ತಿಹಿ ಶಿಂಗಟಿ (15ನೇ ಹಾಗೂ 33ನೇ ನಿ.) ಅವಳಿ ಗೋಲು ಹೊಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಸಬ್ರೀನ್ ಅಲಿ (6ನೇ ನಿ.), ಅನುಪ್ರಿಯಾ ಸಹಾನಿ (45ನೇ ನಿ.), ಅಧಿಶಾ ವಾಲಾ (53ನೇ ನಿ.) ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ಮರಿಯಾ ಥಾಮಸ್ (55ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಿನದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜೂನಿ ಯರ್ಸ್ ತಂಡವು 2–0 ಯಿಂದ ರೆಡ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಹೊಡೆದ ಜಾನ್ಹವಿ ರೆಡ್ಡಿ (50ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಅನಿಕಾ ಜೋಶಿ (59ನೇ ನಿ.) ಅವರು ಕೆಂಪ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾದರು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲವೊಲಿ ಸೇತುರಾಯರ್ (6ನೇ ನಿ.) ಅವರ ಗೋಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಯಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯೂಸ್ ಎಲೀಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು 1–0ಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>