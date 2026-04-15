ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಐಎಸ್ಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆಯ ದೂರಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ತನ್ನ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಗೆ ವಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಟಗಾರ, ಸೆನೆಗಲ್ನ ಫಾಲೌ ಎನ್ದಿಯಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಬಿಎಫ್ಸಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇರಳ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡವು ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೇರಳದ ತಂಡ 2–1 ರಿಂದ ಜಯಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>'ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಐಎಫ್ಎಫ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನಾವು ಆಟಗಾರರ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ತಾರತಮ್ಯದ ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ಆಡಬಹುದು' ಎಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಂಗಳವಾರ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೇರಳ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತನ್ನ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ತವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗುಂಪಿನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ ಸಹ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕೂಗಿದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಬಿಎಫ್ಸಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಟುಪದಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜನಾಂಗೀಯ ಭೇದ ಸಮ್ಮತಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ' ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>