ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಘಟಿತ ಆಟವಾಡಿದ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಂಡವು ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಎ ಸಿ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ (ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ 5–1ರಿಂದ ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಇಶಾನ್ ಮಾಧವನ್ (9ನೇ ಹಾಗೂ 23ನೇ ನಿ.) ಅವಳಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಪವನ್ ಜಿ. ನಾಯರ್ (55ನೇ ನಿ.), ನಮೀಶ್ ವರ್ಮಾ (30+1ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಜೈಗುರುದೇವ್ (56ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು. ಆರ್.ಟಿ ನಗರ ತಂಡದ ಅದ್ರಾನ್ (58ನೇ ನಿ.) ಒಂದು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎ ಗುಂಪಿನ ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಂತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಂಡ 1–0ಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಲಾಹರ್ಕ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಜಿಆರ್ಕೆ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ 2–1ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲನ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡ 2–0ಯಿಂದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಎಫ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ; ಆಲ್ಕೆಮಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ತಂಡ 8–0ಯಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಫ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡ 4–0ಯಿಂದ ಹಾಕ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-4-1171069505</p>