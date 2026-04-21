ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ವಿ ಎ. ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲು ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿ ಪಿ. ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಉಡುಗೊರೆ ಗೋಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ರೆಡ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡವು ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಎ ಎ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಗ್ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 2–0ಯಿಂದ ಟೆಕ್ನಿಕೊ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ಚಾರ್ವಿ ಅವರು 16ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆದರು. ಟೆಕ್ನಿಕೊ ತಂಡದ ಯುಕ್ತಿ ಅವರು 68ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೋಲಿನ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ