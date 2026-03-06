<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಬಳಗವು ಈ ಋತುವಿನ ತವರಿನಾಚೆಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಯುವ ಭಾರತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವಾರದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಪಂಜಾಬ್ ಎಫ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ; ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ತಂಡವು ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನುಭವಿಸಿವೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಈಗ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ರೆನೆಡಿ ಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ತಂಡವು 0–2ರಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಎಫ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗ್ಗರಿಸಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಾಲಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು 2–0ಯಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ 1–1ರಿಂದ ನಾರ್ತ್ಈಸ್ಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಹಾಲಿ ಐಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದ ‘ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ತಂಡವು ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ವಿರುದ್ಧ 5-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಮುಗ್ಗರಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ರಾಹುಲ್ ಭೇಕೆ ಮರಳಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ತುಂಬಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಕೋಚ್ ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ’ ಎಂದು ಬಿಎಫ್ಸಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವಿನಿತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ:</strong> ಸಂಜೆ 5</p>.<p><strong>ನೇರಪ್ರಸಾರ:</strong> ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೆನ್ 2, ಫ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಪ್</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>