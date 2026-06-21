ಕುನ್ಹಾ, ವಿನೀಷಿಯಸ್‌ ಮಿಂಚು

<p>ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ (ಎಎಫ್ಪಿ): ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯಿತು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1–1ರಿಂದ ಮೊರಾಕ್ಕೊ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3–0ಯಿಂದ ಹೈಟಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ತಂಡದ ಮಥಾಯಿಸ್ ಕುನ್ಹಾ ಎರಡು ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು. ವಿನೀಷಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಒಂದು ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ತಂಡವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ’ ಎಂದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಕೋಚ್ ಕಾರ್ಲೊ ಎನ್ಸಿಲೊಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು ಸಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಕೌಟ್ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಮಿಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದರು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೆವು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದೂ ಕಾರ್ಲೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನೇಮರ್ ಚೇತರಿಕೆ: ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡದ ತಾರಾವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ ನೇಮರ್ ಅವರು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 34 ವರ್ಷದ ನೇಮರ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆಡಿಲ್ಲ. ಮೀನಖಂಡದ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ನಾಳೆ ನೇಮರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವರು. ಸೋಮವಾರ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವರು’ ಎಂದು ಕಾರ್ಲೊ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸೋಲಿನಿಂದಾಗಿ ಹೈಟಿ ತಂಡದ ನಾಕೌಟ್ ಪ್ರವೇಶದ ಅವಕಾಶ ಮುಗಿದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-43-685759572</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>