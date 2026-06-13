ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಂಕ ಪಡೆದ ಕೆನಡಾ

<p><strong>ಟೊರಾಂಟೊ:</strong> ಜಂಟಿ ಆತಿಥೇಯ ಕೆನಡಾ ತಂಡವು ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಬೊಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ತಂಡದ ಜೊತೆ 1–1 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆನಡಾ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ (1986ರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು 2022ರಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ) ಆಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲ ಆರೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಇದು ಕೆನಡಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯ ಸಹ. ಪೂರ್ವಾರ್ಧದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಜೊವೊ ಲುಕಿಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲಿನಿಂದ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ 78ನೇ ನಿಮಿಷ ಕೈಲ್ ಲ್ಯಾರಿನ್ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲಿನಿಂದ ಕೆನಡಾ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಗೋಲು ಟೊರಾಂಟೊ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಮೂಡಿಸಿತು.</p>.<p>ಕೆನಡಾ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ ಗೋಲ ಯತ್ನಗಳಿಗೆ ‘ಫಿನಿಷಿಂಗ್’ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿತು. 17ನೇ ನಿಮಿಷ ಜೊನಾಥನ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಗೋಲು ಯತ್ನವನ್ನು ಬೋಸ್ನಿಯಾದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ನಿಕೊಲಾ ವಾಸಿಲ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಡೆದರು. 30ನೇ ನಿಮಿಷ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕೋನ್ ಅವರಿಗೂ ದೊರಕಿದ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೋಲು ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಹಾದುಹೋಯಿತು. ಡೇವಿಡ್ ಅವರ ಗೋಲು ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ನಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ರಕ್ಷಣೆ ಆಟಗಾರ ಸಯೀದ್ ಕೊಲಾಸಿನಾಕ್ ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತಡೆದು ಕ್ರಾಸ್ಬಾರ್ ಮೇಲಿಂದ ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 12 ನಿಮಿಷಗಳಿರುವಾಗ ಲ್ಯಾರಿನ್ ಕೆನಡದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>