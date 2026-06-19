<p><strong>ವ್ಯಾಂಕೋವರ್:</strong> ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ ಕೆನಡಾವು ಕತಾರ್ ತಂಡವನ್ನು 6-0 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 4-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಬೋಸ್ನಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p><p>ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನೆ ಅವರು ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಕೋಚ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಮಾರ್ಷ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ಕೆನಡಾ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೂ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲಿದೆ.</p><p>ಜೊನಾಥನ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ಆಕರ್ಷಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು ಹೊಡೆದು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಸೈಲ್ ಲಾರಿನ್ ಮತ್ತು ನಾಥನ್ ಸಲಿಬಾ ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು.</p><p>ಪಂದ್ಯದ 51ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ನ ಆಸೀಂ ಅವರು ಕೆನಡಾದ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕೋನೆ ಅವರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತಳ್ಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೋನೆ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಯಿತು. ವಿಎಆರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಆಸೀಂ ಅವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ತಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕತಾರ್ನ ಎಲ್-ಅಮಿನ್ ಅವರೂ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು ಹೊರನಡೆದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕತಾರ್ ತಂಡ 9 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡು ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.</p><p><strong>ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಗೆಲುವು...</strong></p><p>ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಬೋಸ್ನಿಯಾವನ್ನು 4-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಸ್ವಿಸ್ ಎದುರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಂಡಿಯೂರಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>